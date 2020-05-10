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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:08
https://ria.ru/20200510/1571241803.html
В Калининграде рассказали о пациентах с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155290_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d06099ff21d532b662490a377227b074.jpg
РИА Новости

В Калининграде рассказали о пациентах с коронавирусом

12:08 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Половина пациентов в Калининградской области, у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, попали в стационары с пневмонией, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области объявлены 42 случая коронавирусной инфекции. Среди них 20 случаев пневмонии, шесть случаев острой респираторной инфекции. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 16 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.
По данным штаба, по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования. За последние сутки 13 человек, у которых был выявлен коронавирус, выписаны из стационаров.
Всего на 10 мая в Калининградской области, население которой составляет около 1 миллиона человек, на COVID-19 обследовано 27,6 тысячи человек. Выявлено 713 случаев заражения, из них 188 человек выздоровели, 11 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2129 человек, в том числе 110 в условиях обсерватора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская область
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