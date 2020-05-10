В Калининграде рассказали о пациентах с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Половина пациентов в Половина пациентов в Калининградской области , у которых за последние сутки был выявлен коронавирус, попали в стационары с пневмонией, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области объявлены 42 случая коронавирусной инфекции. Среди них 20 случаев пневмонии, шесть случаев острой респираторной инфекции. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 16 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных людей для организации медицинского наблюдения и обследования. За последние сутки 13 человек, у которых был выявлен коронавирус, выписаны из стационаров.

Всего на 10 мая в Калининградской области, население которой составляет около 1 миллиона человек, на COVID-19 обследовано 27,6 тысячи человек. Выявлено 713 случаев заражения, из них 188 человек выздоровели, 11 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 2129 человек, в том числе 110 в условиях обсерватора.