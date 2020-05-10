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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:07
https://ria.ru/20200510/1571241754.html
В ряде регионов Киргизии не будут продлевать режим ЧП из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В ряде регионов Киргизии не будут продлевать режим ЧП из-за COVID-19

12:07 10.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 10 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный в столице и ряде районов Киргизии до 10 мая из-за вспышки коронавируса, продлеваться не будет, заявил в воскресенье на заседании республиканского штаба по борьбе с COVID-19 премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.
"Введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения 10 мая в 24.00 часов заканчивается, отменяется комендантский час", - цитирует премьера его пресс-служба.
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По словам главы кабмина, принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Санитарно-карантинные посты будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ограничения по въезду с одной области в другую остаются в силе.
"Вместе с этим, в городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области и в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен карантин. Складывающаяся ситуация с распространением мировой пандемии коронавируса требует от каждого гражданина особой ответственности за свое здоровье и жизнь. Только благодаря неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических правил и правилам самодистанцирования мы сможем побороть эту инфекцию", - подчеркнул Абылгазиев.
Количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии на сегодняшний день составило 1002, из которых 232 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 675 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 65 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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