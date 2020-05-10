В ряде регионов Киргизии не будут продлевать режим ЧП из-за COVID-19

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото

Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии

БИШКЕК, 10 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения, введенный в столице и ряде районов Киргизии до 10 мая из-за вспышки коронавируса, продлеваться не будет, заявил в воскресенье на заседании республиканского штаба по борьбе с COVID-19 премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.

"Введенный на определенных территориях режим чрезвычайного положения 10 мая в 24.00 часов заканчивается, отменяется комендантский час", - цитирует премьера его пресс-служба.

По словам главы кабмина, принятый 22 марта режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать. Санитарно-карантинные посты будут работать до стабилизации эпидемиологической ситуации. Ограничения по въезду с одной области в другую остаются в силе.

"Вместе с этим, в городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области и в сельском округе Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области ввиду сложной эпидемиологической ситуации будет введен карантин. Складывающаяся ситуация с распространением мировой пандемии коронавируса требует от каждого гражданина особой ответственности за свое здоровье и жизнь. Только благодаря неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических правил и правилам самодистанцирования мы сможем побороть эту инфекцию", - подчеркнул Абылгазиев.

Количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии на сегодняшний день составило 1002, из которых 232 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 675 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 65 тысяч тестов на коронавирус.