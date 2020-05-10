В Германии базовый коэффициент репродукции коронавируса превысил единицу

Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия. Архивное фото

Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Базовый коэффициент репродукции Базовый коэффициент репродукции коронавируса Германии , показывающий скорость его распространения в популяции, превысил единицу, что означает, что один инфицированный заражает более одного человека, сообщил институт Роберта Коха , который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Согласно субботнему отчету института, базовый показатель репродукции достиг 1,10. При этом в последние дни индекс репродукции вируса находился ниже единицы.

Ранее Институт Роберта Коха неоднократно указывал на базовый показатель репродукции как один из ключевых показателей для корректировки действий властей в борьбе с эпидемией. Снижение показателя ниже единицы медики называли необходимым условием для смягчения ограничительных мер.

На сегодняшний день в Германии известно более чем о 169 тысячах случаев COVID-19, в стране зарегистрировано 7 395 летальных исходов. Более 144 тысяч пациентов смогли справиться с болезнью.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила о преодолении "первого этапа пандемии" в стране, однако предупредила, что пандемия находится только в начальной стадии.