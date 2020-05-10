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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:06
https://ria.ru/20200510/1571241709.html
В Германии базовый коэффициент репродукции коронавируса превысил единицу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

В Германии базовый коэффициент репродукции коронавируса превысил единицу

12:06 10.05.2020
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© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Базовый коэффициент репродукции коронавируса в Германии, показывающий скорость его распространения в популяции, превысил единицу, что означает, что один инфицированный заражает более одного человека, сообщил институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Согласно субботнему отчету института, базовый показатель репродукции достиг 1,10. При этом в последние дни индекс репродукции вируса находился ниже единицы.
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Ранее Институт Роберта Коха неоднократно указывал на базовый показатель репродукции как один из ключевых показателей для корректировки действий властей в борьбе с эпидемией. Снижение показателя ниже единицы медики называли необходимым условием для смягчения ограничительных мер.
На сегодняшний день в Германии известно более чем о 169 тысячах случаев COVID-19, в стране зарегистрировано 7 395 летальных исходов. Более 144 тысяч пациентов смогли справиться с болезнью.
Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила о преодолении "первого этапа пандемии" в стране, однако предупредила, что пандемия находится только в начальной стадии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияВ мире
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