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2020-05-10T12:11
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Пираты похитили украинца с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе
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РИА Новости

Пираты похитили украинца с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе

12:11 10.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД Украины. Архивное фото
КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Член экипажа судна Rio Mitong - гражданин Украины - был похищен пиратами в Гвинейском заливе, об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Ранее компания Dryad Global, которая специализируется на морской безопасности, заявила, что пираты атаковали грузовое судно Rio Mitong в Гвинейском заливе, похитив двух членов экипажа - предположительно, россиянина и украинца. По ее данным, инцидент произошел в двух морских милях от Малабо (Экваториальная Гвинея). Пираты, вероятно, воспользовались лестницами для высадки на судно, "в результате чего были похищены два члена экипажа, предположительно, один россиянин и один украинец".
"По предварительной информации, в результате нападения был захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - член экипажа судна", - сообщил Погорельцев в комментарии агентству УНИАН.
По его словам, инцидент произошел вблизи порта Малабо, судно шло под флагом Коморских островов, его владельцем является бельгийская компания SMART S & P SA, оператор - ITS INTERNATIONAL TRADE.
На данный момент украинское посольство в Бельгии устанавливает контакт с судовладельцем и оператором и выясняет обстоятельства дела.
Порт в Малабо.
Вчера, 11:44
Пираты похитили россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе
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Коморские островаМалабоЭкваториальная ГвинеяУкраинаВ мире
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