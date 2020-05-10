В Кировской области умер пятый пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Пятый пациент с выявленным коронавирусом умер в Пятый пациент с выявленным коронавирусом умер в Кировской области , 63-летний мужчина приехал из Москвы , сообщает пресс-служба правительства региона.

"Число погибших от коронавируса в Кировской области увеличилось до 5. 63-летний кировчанин вернулся из Москвы. На утро он вызвал скорую помощь, повод – приступ удушья. До этого за медицинской помощью не обращался. Несмотря на реанимационные мероприятия спасти его не удалось. Мужчина скончался от пневмонии, тест на коронавирус положительный", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 10 мая в Кировской области выявлено 28 новых случаев коронавируса. Общее количество заражений COVID-19 в регионе составляет 854.

"В настоящее время в инфекционных госпиталях находятся пациенты, зараженные коронавирусом, и контактные с ними. Всем организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, 11 человек – в тяжелом состоянии. Пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ, на сегодняшний день нет", - отмечается в сообщении.

За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 27 человек. Общее количество выписанных составляет 263 человека. Все они получили необходимое лечение и полностью здоровы.

За минувшие сутки в регионе проведено свыше 2200 обследований на коронавирус, тестирование прошли 1854 человека. Всего за период наблюдения проведено свыше 69 тысяч тестов, обследованы на коронавирус 55 899 человек.