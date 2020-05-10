Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:57
https://ria.ru/20200510/1571241444.html
В Кировской области умер пятый пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Кировской области умер пятый пациент с коронавирусом

11:57 10.05.2020
3491
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра
Медики карантинного центра
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медики карантинного центра. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Пятый пациент с выявленным коронавирусом умер в Кировской области, 63-летний мужчина приехал из Москвы, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Число погибших от коронавируса в Кировской области увеличилось до 5. 63-летний кировчанин вернулся из Москвы. На утро он вызвал скорую помощь, повод – приступ удушья. До этого за медицинской помощью не обращался. Несмотря на реанимационные мероприятия спасти его не удалось. Мужчина скончался от пневмонии, тест на коронавирус положительный", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 10 мая в Кировской области выявлено 28 новых случаев коронавируса. Общее количество заражений COVID-19 в регионе составляет 854.
"В настоящее время в инфекционных госпиталях находятся пациенты, зараженные коронавирусом, и контактные с ними. Всем организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное, 11 человек – в тяжелом состоянии. Пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату ИВЛ, на сегодняшний день нет", - отмечается в сообщении.
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Вчера, 11:54Распространение нового коронавируса
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
За прошедшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 27 человек. Общее количество выписанных составляет 263 человека. Все они получили необходимое лечение и полностью здоровы.
За минувшие сутки в регионе проведено свыше 2200 обследований на коронавирус, тестирование прошли 1854 человека. Всего за период наблюдения проведено свыше 69 тысяч тестов, обследованы на коронавирус 55 899 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000302
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кировская областьОбщество
Рекомендуем
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Кировской области 45 пациентов излечились от коронавируса за сутки
Санитарно-эпидемиологический контроль
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Число жертв коронавируса в Ивановской области достигло десяти
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Контейнер для биоматериала
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
В ДНР заявили о минировании силовиками участка вдоль дороги в Донбассе
Рига
В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
Профилактика распространения клещей в Екатеринбурге
Свердловские спасатели проводят дезинфекцию вокзалов и станций
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Бригада скорой медицинской помощи
В Подмосковье за сутки умерли девять пациентов с COVID-19
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый больной COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
00:05Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Лента новостейМолния