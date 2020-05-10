Число жертв коронавируса в Ивановской области достигло десяти

Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского

ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Число жителей Число жителей Ивановской области , которые выздоровели после коронавирусной инфекции, возросло до 177, количество умерших пациентов с COVID-19 увеличилось с семи до 10, сообщает областное правительство.

"Десять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.

По данным на 10 мая 2020 года, в Ивановской области зарегистрировано 758 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 79 диагнозов.

"К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 177 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - говорится в сообщении.

С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.

"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 262 положительных теста на коронавирус (53 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 125 случаев", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.