Число жертв коронавируса в Ивановской области достигло десяти

ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Число жителей Ивановской области, которые выздоровели после коронавирусной инфекции, возросло до 177, количество умерших пациентов с COVID-19 увеличилось с семи до 10, сообщает областное правительство.
"Десять пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - говорится в сообщении.
По данным на 10 мая 2020 года, в Ивановской области зарегистрировано 758 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 79 диагнозов.
"К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 177 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус", - говорится в сообщении.
С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.
"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлено 262 положительных теста на коронавирус (53 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 125 случаев", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.