Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:08
https://ria.ru/20200510/1571241306.html
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571241640_0:0:1851:1041_1036x0_80_0_0_cde2d98bcf6124875e7e6e20d77a198b.jpg
РИА Новости

Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии

11:54 10.05.2020 (обновлено: 15:08 10.05.2020)
12059
© РИА Новости / Валерий МельниковПисатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
Юморист сообщил, что у него болит сердце, а сразу после приема пищи начинает тошнить. По его словам, плохое самочувствие может быть связано с недавним переливанием плазмы.

"Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом", — цитирует артиста "СтарХит".

В комментарии для РИА Новости Трушкин добавил, что сейчас находится в одной из московских больниц и уже чувствует себя лучше.
Певица Надежда Бабкина
2 мая, 17:21
"Буквально нянчились". Бабкина разъяснила, как справлялась с недугом
Анатолий Трушкин — советский и российский писатель-сатирик, редактор и сценарист, постоянный участник юмористических программ на телевидении. Состоит в Союзе юмористов России. В 1992 и 2010 годах был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной газеты".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
6 мая, 14:37Распространение нового коронавируса
Министр культуры заразилась коронавирусом
42365212
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаАнатолий ТрушкинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
В Роспотребнадзоре оценили риски заразиться коронавирусом в жару
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Федеральный общественный наблюдатель перед началом ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ
Полицейский
В Омской области убили ветерана войны
Палата для пациентов в коронавирусном стационаре на базе медцентра Московского государственного университета
Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае вновь появилась зона с высоким уровнем угрозы COVID-19
Закрытие магазинов и предприятий общепита в Новосибирске
Правительство выделило более 80 миллиардов рублей на субсидии бизнесу
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу
Власти Уханя раскрыли подробности новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый больной COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
00:05Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Лента новостейМолния