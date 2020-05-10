Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сатирик Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса

Юморист сообщил, что у него болит сердце, а сразу после приема пищи начинает тошнить. По его словам, плохое самочувствие может быть связано с недавним переливанием плазмы.

"Должно пойти на улучшение, но пока плачусь. Пока дышу кислородом", — цитирует артиста " СтарХит ".

В комментарии для РИА Новости Трушкин добавил, что сейчас находится в одной из московских больниц и уже чувствует себя лучше.

Анатолий Трушкин — советский и российский писатель-сатирик, редактор и сценарист, постоянный участник юмористических программ на телевидении. Состоит в Союзе юмористов России. В 1992 и 2010 годах был дважды удостоен премии "Золотой теленок" "Литературной газеты".