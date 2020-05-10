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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:53
https://ria.ru/20200510/1571241269.html
Свердловские спасатели проводят дезинфекцию вокзалов и станций
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570637274_0:331:3052:2048_1036x0_80_0_0_ebb46da2a6f3e355ebeb4191946a1b53.jpg
РИА Новости

Свердловские спасатели проводят дезинфекцию вокзалов и станций

11:53 10.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрофилактика распространения клещей в Екатеринбурге
Профилактика распространения клещей в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Спасатели Свердловской области проводят дезинфекцию автовокзалов и железнодорожных станций, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.
"Свердловские спасатели продолжают дезинфекцию объектов. В настоящее время проводится санобработка автовокзалов и железнодорожных станций пригородного сообщения. Работы по дезинфекции в муниципальных образованиях Свердловской области ведутся в соответствии с решениями областного и городских оперативных штабов по упреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Дезинфекционной обработке подвергаются здания вокзалов, перроны и привокзальные площади. Концентрация дезинфицирующего раствора согласована со специалистами Роспотребнадзора и является безопасной для людей. С помощью мобильного спецоборудования санитарная обработка проводится спасателями без ограничения функционирования объектов. Вокзалы уже обработаны в городах Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск.
В Екатеринбурге спасатели приступили к повторной дезинфекции остановочных комплексов и территорий лечебных учреждений. Продолжается дезинфекция пожарно-спасательных подразделений области, уточняет ведомство.
Врач в отделении реанимации
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Спасатели уже обработали около 100 тысяч квадратных метров объектов транспортной инфраструктуры, более 25 тысяч квадратных метров территорий лечебно-профилактических учреждений, более 200 тысяч квадратных метров площадей пожарно-спасательных подразделений, отмечает ГУМЧС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьЕкатеринбургСевероуральск
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