Свердловские спасатели проводят дезинфекцию вокзалов и станций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Спасатели Свердловской области проводят дезинфекцию автовокзалов и железнодорожных станций, сообщает в воскресенье ГУМЧС по региону.
"Свердловские спасатели продолжают дезинфекцию объектов. В настоящее время проводится санобработка автовокзалов и железнодорожных станций пригородного сообщения. Работы по дезинфекции в муниципальных образованиях Свердловской области ведутся в соответствии с решениями областного и городских оперативных штабов по упреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Дезинфекционной обработке подвергаются здания вокзалов, перроны и привокзальные площади. Концентрация дезинфицирующего раствора согласована со специалистами Роспотребнадзора и является безопасной для людей. С помощью мобильного спецоборудования санитарная обработка проводится спасателями без ограничения функционирования объектов. Вокзалы уже обработаны в городах Екатеринбург, Каменск-Уральский, Североуральск.
В Екатеринбурге спасатели приступили к повторной дезинфекции остановочных комплексов и территорий лечебных учреждений. Продолжается дезинфекция пожарно-спасательных подразделений области, уточняет ведомство.
Спасатели уже обработали около 100 тысяч квадратных метров объектов транспортной инфраструктуры, более 25 тысяч квадратных метров территорий лечебно-профилактических учреждений, более 200 тысяч квадратных метров площадей пожарно-спасательных подразделений, отмечает ГУМЧС.
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