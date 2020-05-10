Свердловские спасатели проводят дезинфекцию вокзалов и станций

"Свердловские спасатели продолжают дезинфекцию объектов. В настоящее время проводится санобработка автовокзалов и железнодорожных станций пригородного сообщения. Работы по дезинфекции в муниципальных образованиях Свердловской области ведутся в соответствии с решениями областного и городских оперативных штабов по упреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.