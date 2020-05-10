В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

"За сутки было проведено 1024 теста. Инфекция была выявлена у 9 человек. С начала распространения вируса в Латвии сделано 76 592 тестов на COVID-19, общее число заболевших составило 939", - сказано в сообщении.
В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. В стране не работают школы и вузы, запрещены массовые мероприятия, остановлен пассажирский международный транспорт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.