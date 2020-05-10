Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:52
https://ria.ru/20200510/1571241238.html
В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569552537_0:0:3022:1701_1036x0_80_0_0_e24376016de60cef1f99a12a77a29f12.jpg
РИА Новости

В Латвии выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

11:52 10.05.2020
348
© РИА Новости / Сергей МелконовРига
Рига
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Рига. Архивное фото
РИГА, 10 мая – РИА Новости. Девять новых случаев заражения COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Латвии, всего в стране инфекция диагностирована у 939 человек, говорится в сообщении на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки было проведено 1024 теста. Инфекция была выявлена у 9 человек. С начала распространения вируса в Латвии сделано 76 592 тестов на COVID-19, общее число заболевших составило 939", - сказано в сообщении.
Рига
9 мая, 14:05Распространение нового коронавируса
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации. В стране не работают школы и вузы, запрещены массовые мероприятия, остановлен пассажирский международный транспорт.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
200100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛатвияВ мире
Рекомендуем
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии достигло 1739
Ветреная погода в Москве
ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за сильного ветра
Профилактика распространения клещей в Екатеринбурге
Свердловские спасатели проводят дезинфекцию вокзалов и станций
Рига
В Латвии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
Медицинский персонал в Сингапуре
В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
В Польше выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
В Германии базовый коэффициент репродукции коронавируса превысил единицу
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
В ДНР заявили о минировании силовиками участка вдоль дороги в Донбассе
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Тест полоски в лаборатории
В Верхневолжье выздоровели более трети всех заболевших COVID-19
Порт в Малабо.
Пираты похитили россиянина с судна Rio Mitong в Гвинейском заливе
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
В Вологодской области почти 300 человек остаются в зоне подтопления
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Число жертв коронавируса в Ивановской области достигло десяти
Город Ия на острове Санторини
На Санторини начали готовить пляжи к приему туристов
Медики карантинного центра
В Кировской области умер пятый пациент с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый больной COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
00:05Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Лента новостейМолния