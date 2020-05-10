В Верхневолжье выздоровели более трети всех заболевших COVID-19

За сутки в Тверской области подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Тверской области после коронавируса выздоровели 263 человека

В Тверской области после коронавируса выздоровели 263 человека

"Восемнадцать заболевших выздоровели, за весь период выписаны 334 человека. Всего в регионе подтверждено 867 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.