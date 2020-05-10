В Верхневолжье выздоровели более трети всех заболевших COVID-19

ВОРОНЕЖ/ТВЕРЬ, 10 мая - РИА Новости. Более трети пациентов из общего числа выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Тверской области выздоровели и были выписаны, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Восемнадцать заболевших выздоровели, за весь период выписаны 334 человека. Всего в регионе подтверждено 867 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 311 человек, городе Кимры - 215 человек, в Конаковском районе - 137 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
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