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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T12:43
https://ria.ru/20200510/1571241136.html
В Верхневолжье выздоровели более трети всех заболевших COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728450_0:195:2946:1852_1036x0_80_0_0_6a805e0176691c859ee490506b556afe.jpg
РИА Новости

В Верхневолжье выздоровели более трети всех заболевших COVID-19

11:48 10.05.2020 (обновлено: 12:43 10.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов Тест полоски в лаборатории
 Тест полоски в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
Тест полоски в лаборатории. Архивное фото
ВОРОНЕЖ/ТВЕРЬ, 10 мая - РИА Новости. Более трети пациентов из общего числа выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в Тверской области выздоровели и были выписаны, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 45 новых случаев коронавирусной инфекции.
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"Восемнадцать заболевших выздоровели, за весь период выписаны 334 человека. Всего в регионе подтверждено 867 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 311 человек, городе Кимры - 215 человек, в Конаковском районе - 137 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТверская областьКонаковский районКимрыОбщество
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