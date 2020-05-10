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2020-05-10T11:40
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В ДНР заявили о минировании силовиками участка вдоль дороги в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили о минировании силовиками участка вдоль дороги в Донбассе

11:40 10.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК,10 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили 87 противотанковых мин вдоль дороги и вблизи полей в подконтрольных Киеву поселках Лебединское и Широкино в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Боевики 10 бригады (ВС Украины – ред.) установили 87 противотанковых мин вдоль дороги общего пользования и близлежащих к ней сельскохозяйственных полях в населенных пунктах Широкино и Лебединское, что подвергает смертельной опасности мирное население и сотрудников миссии ОБСЕ", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
9 мая, 23:55
В ДНР сообщили о 29 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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