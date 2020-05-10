В ДНР заявили о минировании силовиками участка вдоль дороги в Донбассе

"Боевики 10 бригады (ВС Украины – ред.) установили 87 противотанковых мин вдоль дороги общего пользования и близлежащих к ней сельскохозяйственных полях в населенных пунктах Широкино и Лебединское, что подвергает смертельной опасности мирное население и сотрудников миссии ОБСЕ", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.