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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:38
https://ria.ru/20200510/1571240686.html
В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

11:38 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Еще трое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса, у всех были хронические заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в регионе скончались 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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"От коронавируса скончались еще три жителя области, число летальных случаев возросло до 29. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10 мая в Нижегородской области подтверждено еще 262 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 4442 человек. 665 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны из больниц.
"Уже более 113 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Из общего числа заболевших 2350 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинНижегородская областьОбщество
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