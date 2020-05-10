В Нижегородской области умерли три пациента с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Еще трое жителей Еще трое жителей Нижегородской области скончались от коронавируса , у всех были хронические заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее в регионе скончались 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

"От коронавируса скончались еще три жителя области, число летальных случаев возросло до 29. У всех погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 мая в Нижегородской области подтверждено еще 262 случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 4442 человек. 665 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией выздоровели и выписаны из больниц.

"Уже более 113 тысяч человек в Нижегородской области прошли обследование на коронавирус. Более половины тех, у кого был выявлен вирус, не чувствуют практически никаких признаков болезни. Обнаружить инфекцию в данных случаях удается благодаря превентивным мерам, например, обследованию тех, кто контактировал с зараженными. Почему это важно? Мы можем своевременно изолировать носителей инфекции на время лечения. Наша задача – максимально защитить людей из группы риска и снизить нагрузку на систему здравоохранения", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина

Из общего числа заболевших 2350 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно либо в легкой форме.