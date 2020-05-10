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2020-05-10T11:34
https://ria.ru/20200510/1571240621.html
Аксенов просил не штрафовать нарушителей самоизоляции в Крыму 9 мая
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РИА Новости

Аксенов просил не штрафовать нарушителей самоизоляции в Крыму 9 мая

11:34 10.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Черноморского флота ВМФ РФ и роты почетного караула на праздновании Дня Победы в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота ВМФ РФ и роты почетного караула на праздновании Дня Победы в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие Черноморского флота ВМФ РФ и роты почетного караула на праздновании Дня Победы в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что праздничные дни в Крыму прошли спокойно, а нарушителей самоизоляции 9 мая не штрафовали, а проводили с ними разъяснительные беседы.
За 9 мая лабораторно подтверждено еще четыре случая заражения COVID-19, сообщили власти. Общее число случаев выявленной коронавирусной инфекции в Крыму на воскресенье достигло 193.
"Праздники вчера прошли без происшествий, здесь спасибо Росгвардии, МВД, ФСБ. Восьмого мая, не хотел говорить специально, но мы с МВД договорились, чтобы 9 мая не штрафовали (за нарушение режима самоизоляции – ред.), понимая, что кто-то хочет почтить память родственников", - сообщил Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье.
Он добавил, что намеренно не сообщал об этом решении накануне праздника, чтобы не увеличить количество людей на улицах на День Победы.
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Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе. За нарушение режима самоизоляции в Крыму полагаются штрафы, размер которых варьируется от 1 до 5 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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