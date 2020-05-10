Аксенов просил не штрафовать нарушителей самоизоляции в Крыму 9 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что праздничные дни в Крыму прошли спокойно, а нарушителей самоизоляции 9 мая не штрафовали, а проводили с ними разъяснительные беседы.
За 9 мая лабораторно подтверждено еще четыре случая заражения COVID-19, сообщили власти. Общее число случаев выявленной коронавирусной инфекции в Крыму на воскресенье достигло 193.
"Праздники вчера прошли без происшествий, здесь спасибо Росгвардии, МВД, ФСБ. Восьмого мая, не хотел говорить специально, но мы с МВД договорились, чтобы 9 мая не штрафовали (за нарушение режима самоизоляции – ред.), понимая, что кто-то хочет почтить память родственников", - сообщил Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье.
Он добавил, что намеренно не сообщал об этом решении накануне праздника, чтобы не увеличить количество людей на улицах на День Победы.
Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе. За нарушение режима самоизоляции в Крыму полагаются штрафы, размер которых варьируется от 1 до 5 тысяч рублей.
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