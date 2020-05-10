Аксенов просил не штрафовать нарушителей самоизоляции в Крыму 9 мая

За 9 мая лабораторно подтверждено еще четыре случая заражения COVID-19, сообщили власти. Общее число случаев выявленной коронавирусной инфекции в Крыму на воскресенье достигло 193.

Он добавил, что намеренно не сообщал об этом решении накануне праздника, чтобы не увеличить количество людей на улицах на День Победы.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Глава Крыма обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе. За нарушение режима самоизоляции в Крыму полагаются штрафы, размер которых варьируется от 1 до 5 тысяч рублей.