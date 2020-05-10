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2020-05-10T11:34
https://ria.ru/20200510/1571240583.html
Жителей Мордовии обязали носить перчатки и маски в магазинах и транспорте
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571164913_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_e98c75c00a2f12f933a38590d34ca38b.jpg
РИА Новости

Жителей Мордовии обязали носить перчатки и маски в магазинах и транспорте

11:34 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница волонтерского центра в маске и перчатках
Сотрудница волонтерского центра в маске и перчатках
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудница волонтерского центра в маске и перчатках. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Обязательное ношение не только масок, но и перчаток вводится с 13 мая для жителей Мордовии при посещении торговых точек и в общественном транспорте, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующие изменения внесены в указ главы региона "О введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Ранее в регионе было введено обязательное ношение масок в магазинах и в общественном транспорте.
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"Обязать граждан с 13 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки) в общественном транспорте, легковом такси, объектах розничной торговли, аптеках и аптечных пунктах, объектах розничной торговли", - говорится в указе.
Кроме того, с 13 мая носить маски обязательно на остановках общественного транспорта, а также при посещении любых работающих организаций, вокзалов и аэропорта.
Как уточняет оперштаб Мордовии, на улицах и на открытых пространствах ношение масок и перчаток не является обязательным, достаточно соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.
На территории Мордовии зарегистрировано 1148 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 216 человек, 8 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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