Жителей Мордовии обязали носить перчатки и маски в магазинах и транспорте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Обязательное ношение не только масок, но и перчаток вводится с 13 мая для жителей Обязательное ношение не только масок, но и перчаток вводится с 13 мая для жителей Мордовии при посещении торговых точек и в общественном транспорте, сообщает пресс-служба главы республики.

Соответствующие изменения внесены в указ главы региона "О введении режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Ранее в регионе было введено обязательное ношение масок в магазинах и в общественном транспорте.

"Обязать граждан с 13 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты рук (одноразовые перчатки) в общественном транспорте, легковом такси, объектах розничной торговли, аптеках и аптечных пунктах, объектах розничной торговли", - говорится в указе.

Кроме того, с 13 мая носить маски обязательно на остановках общественного транспорта, а также при посещении любых работающих организаций, вокзалов и аэропорта.

Как уточняет оперштаб Мордовии, на улицах и на открытых пространствах ношение масок и перчаток не является обязательным, достаточно соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

На территории Мордовии зарегистрировано 1148 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 216 человек, 8 скончались.