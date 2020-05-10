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Туризм
2020-05-10T11:42
https://ria.ru/20200510/1571240540.html
На Санторини начали готовить пляжи к приему туристов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155782/39/1557823986_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_78f5d20d426452099b02b1a4c74105d3.jpg
РИА Новости

На Санторини начали готовить пляжи к приему туристов

11:42 10.05.2020
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CC0 / 5StarsDay / Город Ия на острове Санторини
Город Ия на острове Санторини
CC0 / 5StarsDay /
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. На пляжах Санторини строят прозрачные кабинки из плексигласа для туристов, сообщает The Sun.
Этот греческий остров стал первым, где решили установить их, хотя ранее собирались сооружать их на курортах Испании и Италии. Предполагается, что кабинки помогут изолировать отдыхающих друг от друга.
"Мы надеемся, что эти сооружения не станут будущим для пляжей, — сказал владелец пляжного бара Чарли Чейн. — Мы не хотим их, но если это необходимо, и если от этого зависит безопасность людей…"
Вице-президент Ассоциации отелей Санторини Андреас Патиниотис отметил, что необходимо с чего-то начать восстанавливать туризм, чтобы была работа для поставщиков, для сотрудников гостиниц.
Тем не менее, опрос, проведенный Университетом Македонии, показал, что подавляющее большинство греков опасаются, что коронавирус может быть завезен в страну путешественниками.
Более 93 процентов из 1073 опрошенных заявили, что выступают за "строгий контроль" в аэропортах и ​​на границах. А еще 74 процента считают, что туристы должны приезжать, только если у них есть медицинские сертификаты. Как они будут работать на практике, пока неясно. Предполагается, что потребуются данные о том, что иностранцы прошли тест на Covid-19 перед посадкой в ​​самолет.
Опрос также показал, что половина (49,4 процента) респондентов не считают, что границы должны быть открыты "для всех туристов".
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