В Вологодской области почти 300 человек остаются в зоне подтопления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Почти 300 жителей в четырех районах Вологодской области остаются в зоне подтопления после повышения уровней воды на реках из-за сильных осадков, сообщает региональное управление МЧС РФ.
"Отрезанными остаются 7 населенных пунктов, по одному - в Усть-Кубинском, Сокольском и Харовском районе и 4 - в Вытегорском районе. В общей сложности в отрезанных населенных пунктах проживает 292 человека", - говорится в сообщении.
Из-за паводка подтоплены три жилых дома в городе Харовск, 58 придомовых участков, три участка автомобильных дорог и два низководных моста в Сокольском и Вытегорском районах. "Больше всего подтопленных придомовых территорий по-прежнему остается в Верховажье – 34, в Вожегодском - 3, в Харовском - 5 и Усть-Кубинском – 16", - уточняет областное спасательное ведомство.
Также пока не освободились от воды один участок федеральной дороги в Вытегорском районе и два участка дорог местного значения в Усть-Кубинском и Харовском районах.
При этом за сутки из зоны подтопления вышли 11 придомовых территорий в Вожегодском районе, а также низководный мост в Череповецком районе.
"В готовности к развертыванию 3 пункта временного размещения вместимостью 160 человек. В ПВР людей нет, обращений от населения не поступало", - информирует управление МЧС по Вологодской области.