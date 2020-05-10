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2020-05-10T11:32
https://ria.ru/20200510/1571240510.html
В Вологодской области почти 300 человек остаются в зоне подтопления
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РИА Новости

В Вологодской области почти 300 человек остаются в зоне подтопления

11:32 10.05.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской областиОбстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
© Фото : ГУ МЧС России по Вологодской области
Обстановка на территории Вологодской области, сложившаяся в результате подтопления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Почти 300 жителей в четырех районах Вологодской области остаются в зоне подтопления после повышения уровней воды на реках из-за сильных осадков, сообщает региональное управление МЧС РФ.
"Отрезанными остаются 7 населенных пунктов, по одному - в Усть-Кубинском, Сокольском и Харовском районе и 4 - в Вытегорском районе. В общей сложности в отрезанных населенных пунктах проживает 292 человека", - говорится в сообщении.
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Из-за паводка подтоплены три жилых дома в городе Харовск, 58 придомовых участков, три участка автомобильных дорог и два низководных моста в Сокольском и Вытегорском районах. "Больше всего подтопленных придомовых территорий по-прежнему остается в Верховажье – 34, в Вожегодском - 3, в Харовском - 5 и Усть-Кубинском – 16", - уточняет областное спасательное ведомство.
Также пока не освободились от воды один участок федеральной дороги в Вытегорском районе и два участка дорог местного значения в Усть-Кубинском и Харовском районах.
При этом за сутки из зоны подтопления вышли 11 придомовых территорий в Вожегодском районе, а также низководный мост в Череповецком районе.
"В готовности к развертыванию 3 пункта временного размещения вместимостью 160 человек. В ПВР людей нет, обращений от населения не поступало", - информирует управление МЧС по Вологодской области.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вытегорский районЧереповецкий районХаровский районВологодская областьПроисшествия
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