В Ростовской области за сутки умерли двое больных COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости. Еще двое жителей Еще двое жителей Ростовской области , у которых был выявлен коронавирус, скончались за минувшие сутки, общее число умерших от инфекции выросло до 21, сообщил журналистам представитель правительства региона.

По данным областного Роспотребнадзора , за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 89 и на 10 мая составляет 1763 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 41,9. Ранее сообщалось о 19 умерших.

"Скончались еще два человека - 81-летний мужчина, житель Ростова-на-Дону и 56-летний мужчина, житель Новошахтинска. Оба имели сопутствующие заболевания", - сказал он.

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек. Выздоровели 388 человек. Под медицинским наблюдением - 6,8 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.