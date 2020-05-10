В Ростовской области за сутки умерли двое больных COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости. Еще двое жителей Ростовской области, у которых был выявлен коронавирус, скончались за минувшие сутки, общее число умерших от инфекции выросло до 21, сообщил журналистам представитель правительства региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число больных коронавирусом в регионе увеличилось на 89 и на 10 мая составляет 1763 человека. Показатель заболевших на 100 тысяч населения – 41,9. Ранее сообщалось о 19 умерших.
"Скончались еще два человека - 81-летний мужчина, житель Ростова-на-Дону и 56-летний мужчина, житель Новошахтинска. Оба имели сопутствующие заболевания", - сказал он.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек. Выздоровели 388 человек. Под медицинским наблюдением - 6,8 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.