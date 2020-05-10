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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:28
https://ria.ru/20200510/1571240310.html
Правительство утвердило распределение средств регионам на доплаты медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571151056_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_28c38d8806d0de7524ca4f5d1a75cbb8.jpg
РИА Новости

Правительство утвердило распределение средств регионам на доплаты медикам

11:28 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов утвердил распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.
Первый документ распределяет более чем 3,1 миллиарда на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь тем, у кого выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения.
Согласно документу, Приморский край получит почти 108 миллионов рублей, Иркутская область - более 348 миллионов рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ - более 125 миллионов. Также Санкт-Петербург получит более 183 миллиона рублей, а Ленинградская область - более 197 миллионов рублей.
Второй документ распределяет более чем 9,2 миллиарда рублей на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлен COVID-19.
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Так, Дагестан получит почти 460 миллионов рублей, Республика Коми - более 267 миллиона рублей, Московская область - более 413 миллиона рублей. Также Пермский край получит более 1 миллиарда рублей, Москва - более 4,3 миллиарда рублей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей БелоусовПравительство РФМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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