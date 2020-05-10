Правительство утвердило распределение средств регионам на доплаты медикам

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов утвердил распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

Первый документ распределяет более чем 3,1 миллиарда на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь тем, у кого выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения.

Согласно документу, Приморский край получит почти 108 миллионов рублей, Иркутская область - более 348 миллионов рублей, Ямало-Ненецкий автономный округ - более 125 миллионов. Также Санкт-Петербург получит более 183 миллиона рублей, а Ленинградская область - более 197 миллионов рублей.

Второй документ распределяет более чем 9,2 миллиарда рублей на выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлен COVID-19.

Так, Дагестан получит почти 460 миллионов рублей, Республика Коми - более 267 миллиона рублей, Московская область - более 413 миллиона рублей. Также Пермский край получит более 1 миллиарда рублей, Москва - более 4,3 миллиарда рублей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.