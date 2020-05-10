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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:24
https://ria.ru/20200510/1571240212.html
В Польше выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534376_0:315:3079:2047_1036x0_80_0_0_876229eb3d3d175610d50d2ebabfad8b.jpg
РИА Новости

В Польше выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом

11:24 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 15 821, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, с вечера субботы до утра воскресенья лабораторные исследования выявили коронавирус у 170 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 821 заражение коронавирусом.
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За минувшие сутки от инфекции скончались шесть человек человек. С начала эпидемии зафиксирован 791 летальный исход.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2658 человек, 100 785 находятся на карантине, 5698 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
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