В Польше выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве. Архивное фото

Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве

ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Польше увеличилось до 15 821, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, с вечера субботы до утра воскресенья лабораторные исследования выявили коронавирус у 170 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 821 заражение коронавирусом.

За минувшие сутки от инфекции скончались шесть человек человек. С начала эпидемии зафиксирован 791 летальный исход.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2658 человек, 100 785 находятся на карантине, 5698 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.

С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.