В Польше выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом

ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличилось до 15 821, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, с вечера субботы до утра воскресенья лабораторные исследования выявили коронавирус у 170 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 15 821 заражение коронавирусом.
За минувшие сутки от инфекции скончались шесть человек человек. С начала эпидемии зафиксирован 791 летальный исход.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2658 человек, 100 785 находятся на карантине, 5698 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны.
С 4 мая после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
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