В Свердловской области 12 больных COVID-19 в тяжелом состоянии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Тридцать шесть больных коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести в Тридцать шесть больных коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести в Свердловской области , сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

"Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

За сутки в регионе выявлено 139 новых случаев COVID-19. Наличие вируса лабораторно подтверждено специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга (95 человек), Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Заречного, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сысертского городского округа.

Всего в регионе зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции. Выписано еще 26 пациентов, таким образом, уральские врачи вылечили 350 человек, уточняет штаб.