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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:20
https://ria.ru/20200510/1571240125.html
В Свердловской области 12 больных COVID-19 в тяжелом состоянии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199784_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6b09115b57803523dae068ce00a8cf23.jpg
РИА Новости

В Свердловской области 12 больных COVID-19 в тяжелом состоянии

11:20 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации
Врач в отделении реанимации
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач в отделении реанимации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Тридцать шесть больных коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести в Свердловской области, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
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За сутки в регионе выявлено 139 новых случаев COVID-19. Наличие вируса лабораторно подтверждено специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" у жителей Екатеринбурга (95 человек), Арамильского городского округа, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Заречного, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сысертского городского округа.
Всего в регионе зафиксировано 1844 случая новой коронавирусной инфекции. Выписано еще 26 пациентов, таким образом, уральские врачи вылечили 350 человек, уточняет штаб.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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