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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T15:14
https://ria.ru/20200510/1571240069.html
При пожаре в московской больнице эвакуировали 108 пациентов с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988443_0:675:2430:2041_1036x0_80_0_0_9affa6bdbffe99c043236be0fd9af858.jpg
РИА Новости

При пожаре в московской больнице эвакуировали 108 пациентов с COVID-19

11:19 10.05.2020 (обновлено: 15:14 10.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичУ входа в здание Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
У входа в здание Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
У входа в здание Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Среди почти 300 эвакуированных из-за пожара пациентов московской городской клинической больницы № 50 были 108 с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Минздрава России.
Возгорание произошло в субботу вечером на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы № 50 на улице Вучетича. По информации МЧС, в 21:05 пожар ликвидировали. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, одна пациентка погибла, других пострадавших нет. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов — 295 человек, пожар полностью ликвидирован.
"Во время пожара было эвакуировано 295 пациентов, в том числе 108 больных коронавирусной инфекцией экстренно перемещено в перепрофилированные корпуса", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи и две машины Всероссийского центра медицины катастроф, уточняется в материале.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПожар в больнице №50 в МосквеАнастасия РаковаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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