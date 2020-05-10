При пожаре в московской больнице эвакуировали 108 пациентов с COVID-19

У входа в здание Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. Архивное фото

У входа в здание Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого в Москве

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Среди почти 300 эвакуированных из-за пожара пациентов московской городской клинической больницы № 50 были 108 с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Минздрава России.

Возгорание произошло в субботу вечером на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы № 50 на улице Вучетича. По информации МЧС , в 21:05 пожар ликвидировали. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой , одна пациентка погибла, других пострадавших нет. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов — 295 человек, пожар полностью ликвидирован.

"Во время пожара было эвакуировано 295 пациентов, в том числе 108 больных коронавирусной инфекцией экстренно перемещено в перепрофилированные корпуса", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи и две машины Всероссийского центра медицины катастроф, уточняется в материале.