В Тульской области выявили 89 случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Более 50 из 89 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели после контактов с зараженными ранее внутри региона, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 11 012 новых случаев заражения, в том числе 89 - в Тульской области. Всего в регионе подтверждено 1483 случая заражения.
"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровского. Из них 22 человека работают в столичном регионе, 14 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Также за сутки 13 жителей Тулы, Щекино, Киреевского, Узловского и Тепло-Огаревского районов выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1483 человек, 276 пациентов выздоровели. Умерли 11 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.