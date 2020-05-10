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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:17
https://ria.ru/20200510/1571240030.html
В Тульской области выявили 89 случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Тульской области выявили 89 случаев заражения коронавирусом

11:17 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Более 50 из 89 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заболели после контактов с зараженными ранее внутри региона, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 11 012 новых случаев заражения, в том числе 89 - в Тульской области. Всего в регионе подтверждено 1483 случая заражения.
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8 мая, 11:31Распространение нового коронавируса
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"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровского. Из них 22 человека работают в столичном регионе, 14 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Также за сутки 13 жителей Тулы, Щекино, Киреевского, Узловского и Тепло-Огаревского районов выздоровели от COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1483 человек, 276 пациентов выздоровели. Умерли 11 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЩекиноТулаТульская областьОбщество
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