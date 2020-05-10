В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Вооруженных силах Украины, сообщило в воскресенье командование медицинских сил ВС Украины.
По данным пресс-центра, по состоянию на воскресенье в ВС Украины болеет 41 человек, за период пандемии выздоровели 54 человека, двое скончались.
"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщила в Facebook пресс-служба командования.
Оба заболевших проходят лечение дома под наблюдением медицинской службы. На самоизоляции находятся 311 военнослужащих.
По последним данным украинского минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в стране составляет 15 232 человек, 391 из которых скончались, 3060 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.