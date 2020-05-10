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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:10
https://ria.ru/20200510/1571239853.html
В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570359201_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_842195d8c3c6dd4b573591e66d32ae8c.jpg
РИА Новости

В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом

11:10 10.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Вооруженных силах Украины, сообщило в воскресенье командование медицинских сил ВС Украины.
По данным пресс-центра, по состоянию на воскресенье в ВС Украины болеет 41 человек, за период пандемии выздоровели 54 человека, двое скончались.
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
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"За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщила в Facebook пресс-служба командования.
Оба заболевших проходят лечение дома под наблюдением медицинской службы. На самоизоляции находятся 311 военнослужащих.
По последним данным украинского минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в стране составляет 15 232 человек, 391 из которых скончались, 3060 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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