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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:06
https://ria.ru/20200510/1571239675.html
Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570662660_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4807fdb667b9c132c678e85dba5d3950.jpg
РИА Новости

Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны

11:06 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Несколько десятков кубинских граждан, остающихся в России на фоне пандемии коронавируса в мире, обратились в консульство страны в Москве, чтобы сообщить о своей ситуации, заявил РИА Новости консул Кубы в РФ Эдуардо Эсканделль.
"В настоящий момент с консульским отделом связались несколько десятков кубинцев, чтобы сообщить нам о своей ситуации", - сказал он.
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"Я бы хотел воспользоваться возможностью и обратиться к кубинцам, застрявшим в стране, чтобы они связались с консульским отделом посольства, если они этого еще не сделали", - добавил Эсканделль.
Консул также призвал соотечественников в России ради сохранения собственного здоровья и здоровья своих близких соблюдать необходимые санитарные предписания и меры социального дистанцирования, введенные российским властями.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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