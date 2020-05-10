Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Несколько десятков кубинских граждан, остающихся в России на фоне пандемии Несколько десятков кубинских граждан, остающихся в России на фоне пандемии коронавируса в мире, обратились в консульство страны в Москве , чтобы сообщить о своей ситуации, заявил РИА Новости консул Кубы в РФ Эдуардо Эсканделль.

"В настоящий момент с консульским отделом связались несколько десятков кубинцев, чтобы сообщить нам о своей ситуации", - сказал он.

"Я бы хотел воспользоваться возможностью и обратиться к кубинцам, застрявшим в стране, чтобы они связались с консульским отделом посольства, если они этого еще не сделали", - добавил Эсканделль.

Консул также призвал соотечественников в России ради сохранения собственного здоровья и здоровья своих близких соблюдать необходимые санитарные предписания и меры социального дистанцирования, введенные российским властями.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.