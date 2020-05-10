В Роспотребнадзоре оценили риски заразиться коронавирусом в жару

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заболеть коронавирусом в купальный сезон.
Лебедев заметил, что на открытых водоемах больше шансов заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не COVID-19. Опасными могут быть возбудители острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А. Также есть вероятность глистных инвазий.
Эксперт подчеркнул, что коронавирус живет в клетках человека, а в окружающей среде и на разных поверхностях его жизнеспособность сильно ограничена.
"При нагревании от тридцати градусов и выше он теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остается", — рассказал Лебедев "Российской газете".
Полностью коронавирус погибает во внешней среде при температуре плюс 70 градусов, добавил собеседник газеты.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,8 миллиона человек, свыше 265 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.