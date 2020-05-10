Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T17:20
https://ria.ru/20200510/1571239561.html
В Роспотребнадзоре оценили риски заразиться коронавирусом в жару
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199093_0:129:3182:1919_1036x0_80_0_0_ec71d6ea2429ce53907e77e5078e54f8.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре оценили риски заразиться коронавирусом в жару

11:04 10.05.2020 (обновлено: 17:20 10.05.2020)
29785
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заболеть коронавирусом в купальный сезон.
Лебедев заметил, что на открытых водоемах больше шансов заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не COVID-19. Опасными могут быть возбудители острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А. Также есть вероятность глистных инвазий.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Эксперт подчеркнул, что коронавирус живет в клетках человека, а в окружающей среде и на разных поверхностях его жизнеспособность сильно ограничена.
"При нагревании от тридцати градусов и выше он теряет свою инфекционную активность. Таким образом, вероятность заразиться контактным путем в жаркую погоду минимальна, но воздушно-капельный остается", — рассказал Лебедев "Российской газете".
Полностью коронавирус погибает во внешней среде при температуре плюс 70 градусов, добавил собеседник газеты.
Пандемии COVID-19 оказались подвержены 187 стран. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3,8 миллиона человек, свыше 265 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи
9 мая, 14:52Распространение нового коронавируса
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
351342110
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаМихаил ЛебедевКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.
Путин обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Врачи
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Медицинские работники
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Полицейский
В Омской области убили ветерана войны
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к "катастрофе"
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии
ВОЗ считает, что РФ могла достичь пика эпидемии коронавируса
Медик карантинного центра в Коммунарке
Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Малышева назвала главный симптом для госпитализации при коронавирусе
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сотрудник полиции
В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Великобритания
Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе
Федеральный общественный наблюдатель перед началом ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47СМИ: Пенс самоизолировался из-за заболевшего COVID-19 пресс-секретаря
01:35У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
01:32В Чечне умер девятый больной COVID-19
01:30МЧС подтвердило данные о девятом погибшем при пожаре в Красногорске
01:29Названа предварительная причина пожара в подмосковном хосписе
01:28Следователи и криминалисты выехали на место пожара в Красногорске
01:27Генсек ООН призвал Мали наказать участников нападения на миротворцев
01:20Число погибших при пожаре в хосписе в Красногорске выросло до девяти
01:14Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 160 тысяч
01:12Выросло число погибших при пожаре в подмосковном хосписе
01:07Вильфанд предупредил об "обвале холода" и "фантастической" жаре
01:03В Челябинской области потушили пожар на птицефабрике
00:57В Красногорске при пожаре в хосписе погибли девять человек
00:55В хосписе в Красногорске, где произошел пожар, остаются 18 пациентов
00:54Посол Мальты в Финляндии, сравнивший Меркель с Гитлером, подал в отставку
00:49В Тбилиси назвали новое назначение Саакашвили на Украине "неприятным"
00:41В Красногорске произошел пожар в частном хосписе
00:12В Челябинской области начался пожар на птицефабрике
00:10Минздрав изучит попытки "оптимизации" выплат медикам за борьбу с COVID-19
00:05Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Лента новостейМолния