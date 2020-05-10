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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:02
https://ria.ru/20200510/1571239438.html
В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/155934/82/1559348243_0:0:3304:1858_1036x0_80_0_0_6ad5afcdff58e55c069eaa7d1b10ad2d.jpg
РИА Новости

В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России

11:02 10.05.2020
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© РИА Новости / Мария ВащукМахачкала
Махачкала
© РИА Новости / Мария Ващук
Махачкала. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС по Республики Дагестан приступили к развертыванию пункта временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут попасть на территорию своей страны из-за временного закрытия государственной границы в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства.
"Группировкой ГУ МЧС по Республике Дагестан начаты работы по развертыванию пунктов временного размещения для граждан Азербайджанской республики. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение о развертывании пунктов временного размещения принято на основании обращении главы Дагестана Владимира Васильева в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с целью оказания помощи иностранным гражданам в условиях действия пандемии.
По данным ведомства, автоколонна МЧС уже доставила из Махачкалы в Магарамкенский район оборудование для пункта временного размещения общей вместимостью до 210 человек. К работе привлечены около 30 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ВасильевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АзербайджанМахачкалаОбщество
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