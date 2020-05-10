В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России

"Группировкой ГУ МЧС по Республике Дагестан начаты работы по развертыванию пунктов временного размещения для граждан Азербайджанской республики. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы", - говорится в сообщении.