В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС по Республики Дагестан приступили к развертыванию пункта временного размещения для граждан Азербайджана, которые не могут попасть на территорию своей страны из-за временного закрытия государственной границы в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе министерства.
"Группировкой ГУ МЧС по Республике Дагестан начаты работы по развертыванию пунктов временного размещения для граждан Азербайджанской республики. В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей соседнего государства, которые не могут попасть домой в связи с временным закрытием государственной границы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о развертывании пунктов временного размещения принято на основании обращении главы Дагестана Владимира Васильева в Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России с целью оказания помощи иностранным гражданам в условиях действия пандемии.
По данным ведомства, автоколонна МЧС уже доставила из Махачкалы в Магарамкенский район оборудование для пункта временного размещения общей вместимостью до 210 человек. К работе привлечены около 30 человек.
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