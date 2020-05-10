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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:02
https://ria.ru/20200510/1571239413.html
Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет

11:02 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 80% среди новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве – люди младше 65 лет, 6% выявленных - дети, сообщил в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтвержден 5551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 109 740 случаев коронавируса. 40,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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