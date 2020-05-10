Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет

"В столице подтвержден 5551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 109 740 случаев коронавируса. 40,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% – от 46 до 65 лет, 11,3% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.