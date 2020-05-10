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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-10T11:00
https://ria.ru/20200510/1571239354.html
Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570677713_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_594be6ee6419efa0347f06cfdb75a1f8.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии

11:00 10.05.2020
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© РИА НовостиРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия
© РИА Новости
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования трассы Алеппо - Латакия. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в сирийской провинции Идлиб за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Латакия - три. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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