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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:57
https://ria.ru/20200510/1571239250.html
В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571205846_0:0:3064:1724_1036x0_80_0_0_80ac50c92d6faca19abc859c1ef443ad.jpg
РИА Новости

В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом

10:57 10.05.2020
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© REUTERS / Edgar SuМедицинский персонал в Сингапуре
Медицинский персонал в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Медицинский персонал в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре за сутки увеличилось на 876 и достигло 23 336, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 10 мая 2020 года, министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 876 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.
Скорая помощь в Сингапуре
8 мая, 12:26Распространение нового коронавируса
В Сингапуре число жертв коронавируса превысило 21,7 тысячи
Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за сутки было выявлено 753 новых случая коронавируса.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
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10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
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