В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом Сингапуре за сутки увеличилось на 876 и достигло 23 336, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 10 мая 2020 года, министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 876 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.

Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за сутки было выявлено 753 новых случая коронавируса.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрыты.