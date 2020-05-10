В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки

Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 67 человек в Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 67 человек в Ханты-Мансийском автономном округе , это наибольший прирост новых случаев COVID-19 в Югре, сообщила глава региона Наталья Комарова

"Лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19, это максимальный показатель заболеваемости с начала распространения инфекции в регионе. Выявлен новый очаг - Когалымская больница, 16 человек. Нарастающим итогом - 693 человека. Плюс один погибший, итого пять человек с начала разгула инфекции", - сказала Комарова в воскресенье в ходе заседания рабочих групп регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Согласно данным окружного департамента здравоохранения, в тяжелом состоянии от общего числа заболевших 18 пациентов, десять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, при этом с 12 мая в регионе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим Комарова своим постановлением разрешила взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также поручила завершить обучение в начальных классах школ до середины мая.