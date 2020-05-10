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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:51
https://ria.ru/20200510/1571239164.html
В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159699_0:18:3234:1837_1036x0_80_0_0_2caf4a42dd1e1fe4389be064263ea8ab.jpg
РИА Новости

В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки

10:51 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки выявлена у 67 человек в Ханты-Мансийском автономном округе, это наибольший прирост новых случаев COVID-19 в Югре, сообщила глава региона Наталья Комарова.
"Лабораторно подтверждено 67 новых случаев COVID-19, это максимальный показатель заболеваемости с начала распространения инфекции в регионе. Выявлен новый очаг - Когалымская больница, 16 человек. Нарастающим итогом - 693 человека. Плюс один погибший, итого пять человек с начала разгула инфекции", - сказала Комарова в воскресенье в ходе заседания рабочих групп регионального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Согласно данным окружного департамента здравоохранения, в тяжелом состоянии от общего числа заболевших 18 пациентов, десять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Режим обязательной самоизоляции в Ханты-Мансийском автономном округе продлен до 31 мая, при этом с 12 мая в регионе начнет действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим Комарова своим постановлением разрешила взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также поручила завершить обучение в начальных классах школ до середины мая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья Комарова
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