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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:49
https://ria.ru/20200510/1571239010.html
В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569963211_0:240:3071:1967_1036x0_80_0_0_5267d28fa2a638919b5073dcff37ef14.jpg
РИА Новости

В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц

10:49 10.05.2020
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© REUTERS / Lim Huey TengРабочий распыляет дезинфицирующее средство на женщину на контрольном пункте за передвижением людей во время эпидемии коронавируса в Куала-Лумпуре, Малайзия
Рабочий распыляет дезинфицирующее средство на женщину на контрольном пункте за передвижением людей во время эпидемии коронавируса в Куала-Лумпуре, Малайзия
© REUTERS / Lim Huey Teng
Рабочий распыляет дезинфицирующее средство на женщину на контрольном пункте за передвижением людей во время эпидемии коронавируса в Куала-Лумпуре, Малайзия. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти Малайзии приняли решение продлить действие режима контроля передвижения, введенного в качестве основной ограничительной меры из-за COVID-19, до 9 июня, сообщает издание New Straits Times со ссылкой на премьер-министра страны Мухиддина Яссина.
"Несмотря на то, что нам удалось достичь обнадеживающих изменений в борьбе с пандемией COVID-19, осуществление некоторых меры остается необходимым, чтобы сдержать распространение (заболевания - ред.)", - приводит издание заявление Яссина.
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Режим, запрещающий передвижение граждан по стране и ограничивающий передвижение внутри штатов, был изначально введен в Малайзии с 18 по 31 марта. Власти трижды продляли его: сперва до 14 апреля, затем до 28 апреля, а потом до 12 мая. В конце апреля власти частично смягчили действие ограничительных мер.
Кроме того, с 4 мая почти все секторы малайзийской экономики возобновили работу. При этом проведение большинства мероприятий, таких как концерты, банкеты, религиозные мероприятия и собрания, осталось под запретом. Школы в стране по-прежнему закрыты.
По последним данным, в стране выявлено 6 589 случаев коронавируса нового типа. Скончались 108 человек, вылечились 492 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мухиддин ЯссинВОЗМалайзияВ мире
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