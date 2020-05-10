В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Власти Малайзии приняли решение продлить действие режима контроля передвижения, введенного в качестве основной ограничительной меры из-за COVID-19, до 9 июня, сообщает издание New Straits Times со ссылкой на премьер-министра страны Мухиддина Яссина.
"Несмотря на то, что нам удалось достичь обнадеживающих изменений в борьбе с пандемией COVID-19, осуществление некоторых меры остается необходимым, чтобы сдержать распространение (заболевания - ред.)", - приводит издание заявление Яссина.
Режим, запрещающий передвижение граждан по стране и ограничивающий передвижение внутри штатов, был изначально введен в Малайзии с 18 по 31 марта. Власти трижды продляли его: сперва до 14 апреля, затем до 28 апреля, а потом до 12 мая. В конце апреля власти частично смягчили действие ограничительных мер.
Кроме того, с 4 мая почти все секторы малайзийской экономики возобновили работу. При этом проведение большинства мероприятий, таких как концерты, банкеты, религиозные мероприятия и собрания, осталось под запретом. Школы в стране по-прежнему закрыты.
По последним данным, в стране выявлено 6 589 случаев коронавируса нового типа. Скончались 108 человек, вылечились 492 пациента.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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