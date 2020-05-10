В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц

Режим, запрещающий передвижение граждан по стране и ограничивающий передвижение внутри штатов, был изначально введен в Малайзии с 18 по 31 марта. Власти трижды продляли его: сперва до 14 апреля, затем до 28 апреля, а потом до 12 мая. В конце апреля власти частично смягчили действие ограничительных мер.