МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11.30 до 19.00 10 мая в Москве местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям следует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22", - добавили в ведомстве.