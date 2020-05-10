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2020-05-10T10:47
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
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РИА Новости

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

10:47 10.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве до вечера воскресенья.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11.30 до 19.00 10 мая в Москве местами ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям следует парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
"В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22", - добавили в ведомстве.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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ПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
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