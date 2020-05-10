В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. За сутки в России умерли 88 человек с COVID-19, за все время - 1915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 88 человек... Умерли за весь период 1915 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 58 человек умерли в Москве, девять в Подмосковье, три в Нижегородской области, по два во Владимирской, Орловской, Архангельской и Ростовской областях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.