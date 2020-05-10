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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:47
https://ria.ru/20200510/1571238932.html
В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом

10:46 10.05.2020 (обновлено: 10:47 10.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. За сутки в России умерли 88 человек с COVID-19, за все время - 1915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 88 человек... Умерли за весь период 1915 человек", - говорится в сообщении.
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В частности, 58 человек умерли в Москве, девять в Подмосковье, три в Нижегородской области, по два во Владимирской, Орловской, Архангельской и Ростовской областях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьОбщество
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