В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 2390 человек, всего выписаны 34 тысячи 306, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки выписано 2390 человек... Выписано за весь период 34 306 человек", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки 1011 человек выписаны в Москве, 206 - в Подмосковье, 93 - в Дагестане, 61 - в Челябинской области.