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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:41
https://ria.ru/20200510/1571238687.html
На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571034883_0:129:3072:1857_1036x0_80_0_0_e205b16793eef137d3e433115018914e.jpg
РИА Новости

На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом

10:41 10.05.2020
469
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией медиков на Украине возросло до 2964, такие цифры приводит глава министерства здравоохранения страны Максим Степанов.
По последним данным минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 15 232 человек, 391 из которых скончался, 3060 выздоровели.
"За прошедшие сутки заболели 522 человека. Из них 110 медицинских работников. Всего за все время пандемии заболели 2964 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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