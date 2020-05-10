На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом

По последним данным минздрава, общее число инфицированных коронавирусной инфекцией на Украине составляет 15 232 человек, 391 из которых скончался, 3060 выздоровели.

"За прошедшие сутки заболели 522 человека. Из них 110 медицинских работников. Всего за все время пандемии заболели 2964 медицинских работников", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.