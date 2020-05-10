Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Военнослужащие гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина восстановили уникальную пушку П-27 образца 1927 года, теперь ее поместят в музей салюта и фейерверков в московских Ватутинках, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного военного округа.
"Военнослужащие произвели замену неисправных деталей и механизмов, устранили коррозию частей орудия, провели смазку и покраску элементов конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отреставрированное полковое орудие калибра 76,2 миллиметра использовалось для непосредственной поддержки пехоты и кавалерии. Она является первым крупносерийным образцом артиллерийской техники, созданным в СССР. Пушка находилась в серийном производстве с 1928 по 1943 год, принимала активное участие во многих предвоенных вооружённых конфликтах с участием СССР, а также в Великой Отечественной войне.