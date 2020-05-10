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2020-05-10T11:17
https://ria.ru/20200510/1571238023.html
Путин рассказал о национальной идее в России
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РИА Новости

Путин рассказал о национальной идее в России

10:26 10.05.2020 (обновлено: 11:17 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин наблюдает за пролетом военной авиации во время воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть", — заявил глава государства в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос ведущего.
Однако, как отметил президент, патриотизм "не должен быть квасным, затхлым и кислым".
"Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое", — добавил президент.
Кроме того, по словам Путина, нужно смотреть "в не менее героическое и успешное будущее".
Президент РФ Владимир Путин перед началом воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
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Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
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Владимир ПутинОбществоПолитика
Популярные комментарии
Пусть он это скажет не нам, пусть скажет своим чиновникам, депутатам, олигархам - имеющим недвижимость, счета, бизнес, семьи за рубежом. А так же двойное-тройное гражданство, ВНЖ и грин карты. Вот им он пусть объяснит и что то с этим делает - либо уволит сегодняже, либо заставит отказаться от всего этого в течении недели.
10 мая, 10:49
Константин Гоноровский
6912005
Царь! Подкрепи дух простому люду, накажи бояр распоясовшихся, берега попутавших!
10 мая, 10:32
Антон М
5081009
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