Путин рассказал о национальной идее в России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть", — заявил глава государства в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос ведущего.
Однако, как отметил президент, патриотизм "не должен быть квасным, затхлым и кислым".
"Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое", — добавил президент.
Кроме того, по словам Путина, нужно смотреть "в не менее героическое и успешное будущее".