Путин рассказал о национальной идее в России

"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть", — заявил глава государства в интервью передаче "", отвечая на вопрос ведущего.

Однако, как отметил президент, патриотизм "не должен быть квасным, затхлым и кислым".

"Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно хвататься только за наше героическое прошлое", — добавил президент.