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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:22
https://ria.ru/20200510/1571237933.html
Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155064_0:152:3371:2048_1036x0_80_0_0_2ef44c85dcd00cb4a01f70a38382c6a9.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848

10:22 10.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 39 пациентов в Воронежской области, общее число заболевших возросло до 848, сообщает правительство региона.
"В воскресенье, 10 мая, официально подтверждено заражение 39 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 848 человек. Умерли 12 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровел 231 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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