В Армении выявили 138 случаев заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 138 и достигло 3313, еще один человек скончался, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 3175 подтвержденных случаях коронавируса и 44 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 3313 случаев коронавируса. Излечились 1325 пациентов. Скончались 45 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 1928 пациентов, проведено 31 590 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.