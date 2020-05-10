Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:20
https://ria.ru/20200510/1571237866.html
В Армении выявили 138 случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_867e0ff70e345dce7037515c3875b93d.jpg
РИА Новости

В Армении выявили 138 случаев заражения коронавирусом

10:20 10.05.2020
296
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 138 и достигло 3313, еще один человек скончался, сообщается в воскресенье на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 3175 подтвержденных случаях коронавируса и 44 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
8 мая, 10:44Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Армении превысило три тысячи
"В Армении подтверждены 3313 случаев коронавируса. Излечились 1325 пациентов. Скончались 45 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 1928 пациентов, проведено 31 590 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Врач с пациентом
В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
Врач
Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Здание Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
На Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
Медицинские работники
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Число зараженных коронавирусом в Воронежской области выросло до 848
76-мм полковая пушка образца 1927 года
Военные ЗВО отреставрировали первую крупносерийную советскую пушку
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
Рабочий распыляет дезинфицирующее средство на женщину на контрольном пункте за передвижением людей во время эпидемии коронавируса в Куала-Лумпуре, Малайзия
В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Число зараженных коронавирусом в Якутии превысило 500
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
Врачи снимают с себя средства индивидуальной защиты
СПЧ призвал давать студентам-медикам право не работать с COVID-19
Вечный огонь
В Алма-Ате извинились перед ветераном, которого не пустили к Вечному огню
Сотрудник полиции
В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17В Тульской области выявили 89 случаев заражения коронавирусом
11:14Сирийские военные за сутки разминировали 1,6 гектара
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
Лента новостейМолния