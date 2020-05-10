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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:30
https://ria.ru/20200510/1571237704.html
На Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358273_0:0:2866:1613_1036x0_80_0_0_bd947ee10727e724f34452446be1293e.jpg
РИА Новости
Материал дополняется

На Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек

10:13 10.05.2020 (обновлено: 10:30 10.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
КИЕВ, 10 мая – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за минувшие сутки возросло на 522 - до 15 тысяч 232 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, общее число жертв достигло 391, об этом сообщила пресс-служба минздрава страны.
Днем ранее сообщалось о 14 710 заболевших COVID-19 на Украине, 376 из которых скончались, 2909 выздоровели.
"По данным ЦОЗ (Центр охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9.00 10 мая (время совпадает с мск) в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая", - говорится в сообщении министерства здравоохранения в Facebook.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области (2268 человек) и в Киеве (1805 человек).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЧерновицкая областьКиевКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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