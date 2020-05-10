На Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек

Днем ранее сообщалось о 14 710 заболевших COVID-19 на Украине, 376 из которых скончались, 2909 выздоровели.

"По данным ЦОЗ (Центр охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9.00 10 мая (время совпадает с мск) в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая", - говорится в сообщении министерства здравоохранения в Facebook.