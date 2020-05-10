На Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек

КИЕВ, 10 мая – РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за минувшие сутки возросло на 522 - до 15 тысяч 232 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, общее число жертв достигло 391, об этом сообщила пресс-служба минздрава страны.
Днем ранее сообщалось о 14 710 заболевших COVID-19 на Украине, 376 из которых скончались, 2909 выздоровели.
"По данным ЦОЗ (Центр охраны здоровья – ред.), по состоянию на 9.00 10 мая (время совпадает с мск) в Украине 15 232 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 391 летальный, 3060 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 522 новых случая", - говорится в сообщении министерства здравоохранения в Facebook.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области (2268 человек) и в Киеве (1805 человек).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.