СПЧ призвал давать студентам-медикам право не работать с COVID-19

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предлагает предоставлять студентам-медикам выбор, где им проходить учебную практику – в учреждениях с больными коронавирусом или без, так как отсутствие альтернативы нарушает их права.

"Информация идет о том, что студентов в мединститутах различных регионов привлекают к прохождению практики в учреждениях здравоохранения, которые сейчас работают с коронавирусом. С учетом того, что практика для студентов-медиков обязательное условие, у студентов должно быть право выбора между прохождением практики в учреждении, которые работают с больными, у которых есть COVID-19, отказа от этого и прохождение практики в учреждениях здравоохранения, не связанных с этим заболеванием. Это право должно быть у всех студентов", - рассказала РИА Новости Киркора.

По ее словам, очень многим студентам было бы интересно пройти практику в учреждениях с больными коронавирусом, но есть и студенты, которые беспокоятся не только за свою жизнь, но и боятся заразить родителей, родственников, которые имеют нарушения здоровья.

"В обязательном образовательном стандарте для медицинских сотрудников – прохождение практики. Но выбор, где проходить эту практику, связанную с коронавирусом, либо исключить такую возможность пересечения студента-медика с данным диагнозом, должен быть в праве у этого студента. Потому что случаи индивидуальны, жизни у всех разные, у кого-то есть бронхиальная астма, она не препятствует в получении образования, но может быть рискованным для того, чтобы данный студент прошел практику", - пояснила правозащитница.

Необходимость привлечения студентов мединститута в состоянии эпидемии понятна и обоснована, отметила член Совета, но только должна быть обеспечена добровольность. "Ни под какими угрозами исключения из института или непрохождения практики без выбора… Вот эта история абсолютно нарушает права студентов, если это ставится без выбора, независимо от того, есть ли у студента заболевание, которое его жизнь ставит под угрозу", - уточнила она.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что около 41 тысячи студентов, ординаторов и аспирантов помогают бороться с распространением коронавирусной инфекции в России, в "красной зоне" добровольно работают те, у кого нет медицинских противопоказаний.