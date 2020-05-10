Число зараженных коронавирусом в Якутии превысило 500

ЯКУТСК, 10 мая - РИА Новости. В Якутии за сутки зарегистрировано 33 новых случаев коронавируса, всего выявлено 510 заболевших, сообщает оперштаб республики.
Как отметили в оперштабе, за минувшие сутки 12 пациентов выписаны из больниц после полного выздоровления.
"Тридцать два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Якутске, один случай в Ленском районе (вахтовый рабочий Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения). Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", - рассказали в оперштабе.
Всего в республике выздоровел 81 человек. В стационарах находятся восемь человек в тяжелом состоянии: шестеро в Якутске и двое в Мирном.
"За весь период в Якутии официально зарегистрировано 510 случаев коронавируса. За сутки всеми лабораториями республики обработано 3709 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 594 человека", - добавили в оперштабе.
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