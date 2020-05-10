Число зараженных коронавирусом в Якутии превысило 500

Как отметили в оперштабе, за минувшие сутки 12 пациентов выписаны из больниц после полного выздоровления.

В Якутии рассказали о ситуации с COVID-19 на Чаяндинском месторождении

В Якутии рассказали о ситуации с COVID-19 на Чаяндинском месторождении

"За весь период в Якутии официально зарегистрировано 510 случаев коронавируса. За сутки всеми лабораториями республики обработано 3709 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 594 человека", - добавили в оперштабе.