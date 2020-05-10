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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:08
https://ria.ru/20200510/1571237637.html
Число зараженных коронавирусом в Якутии превысило 500
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571159174_0:83:3042:1794_1036x0_80_0_0_6ecd443c9219e2e32e3a32cade2e24e3.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Якутии превысило 500

10:11 10.05.2020 (обновлено: 11:08 10.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 10 мая - РИА Новости. В Якутии за сутки зарегистрировано 33 новых случаев коронавируса, всего выявлено 510 заболевших, сообщает оперштаб республики.
Как отметили в оперштабе, за минувшие сутки 12 пациентов выписаны из больниц после полного выздоровления.
"Тридцать два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Якутске, один случай в Ленском районе (вахтовый рабочий Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения). Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются", - рассказали в оперштабе.
Всего в республике выздоровел 81 человек. В стационарах находятся восемь человек в тяжелом состоянии: шестеро в Якутске и двое в Мирном.
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"За весь период в Якутии официально зарегистрировано 510 случаев коронавируса. За сутки всеми лабораториями республики обработано 3709 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 594 человека", - добавили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)МирныйЯкутск
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