В больнице имени Филатова в Москве лечатся 880 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 900 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице имени Филатова в Москве, сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 10 мая. Всего на лечении: 1348. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1298, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 880. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 104", - написал Вечорко в Facebook.
По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 166 пациентов, на ИВЛ - 61.
"Выбыло за сутки: 105. Поступило за сутки: 154", - добавил Вечорко.
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