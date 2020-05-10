В больнице имени Филатова в Москве лечатся 880 пациентов с коронавирусом

"Сводка на утро 10 мая. Всего на лечении: 1348. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1298, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 880. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 104", - написал Вечорко в Facebook.