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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T10:03
https://ria.ru/20200510/1571237398.html
Украинцев вывезут из Нью-Йорка спецрейсом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Украинцев вывезут из Нью-Йорка спецрейсом

10:03 10.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777
© РИА Новости / Владимир Сергеев
КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" для вывоза граждан Украины из Нью-Йорка в Киев запланирован на 20 мая, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
Ранее власти Украины решили возобновить эвакуационные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.
"Информируем о проведении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса по маршруту Нью-Йорк-Киев 20 мая этого года", - сказано в сообщении на сайте дипломатического ведомства.
При приобретении билетов пассажиры обязаны согласиться на прохождение самоизоляции с приложением "Действуй дома" или же на обсервацию.
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Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения "Действуй дома". Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Международные авиалинии УкраиныНью-Йорк (город)СШАУкраинаВ мире
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