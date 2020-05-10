Украинцев вывезут из Нью-Йорка спецрейсом

Ранее власти Украины решили возобновить эвакуационные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Информируем о проведении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса по маршруту Нью-Йорк-Киев 20 мая этого года", - сказано в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

При приобретении билетов пассажиры обязаны согласиться на прохождение самоизоляции с приложением "Действуй дома" или же на обсервацию.

Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения "Действуй дома". Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.