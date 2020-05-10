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2020-05-10T09:59
https://ria.ru/20200510/1571237321.html
В Удмуртии локализовали возгорание на территории бывшей воинской части
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РИА Новости

В Удмуртии локализовали возгорание на территории бывшей воинской части

09:59 10.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тушение пожара. Архивное фото
УФА, 10 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на территории бывшей воинской части в удмуртском Пугачеве, где взрывались снаряды и была эвакуирована часть населения, сообщили РИА Новости в правительстве республики.
Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщили, что снаряды, оставшиеся после ЧП в 2011 году в земле на территории бывшей военной части в Пугачево в Удмуртии, 9 мая взрываются из-за горения травы. Сообщалось, что площадь пожара составляет 4 гектара, власти эвакуировали больных и жителей, близлежащих к складу домов.
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"По состоянию на 9.00 (8.00 мск) в селе Пугачево Малопургинского района возгорание локализовано, открытых очагов горения нет. Работает один вертолет, ведется проливка термических очагов, совершено 11 водосбросов", - сообщили РИА Новости в правительстве Удмуртии.
По данным ведомства, ориентировочно, в 13.00 (12.00 мск) оперативный штаб будет принимать решение о допуске людей в квартиры. После этого будет организован поквартирный запуск газа. "На ночь в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там организовано питание, дезинфекция, все жители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Остальные жители переехали к родственникам и друзьям. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия", - пояснили агентству в правительстве.
Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщили, что снаряды, оставшиеся после ЧП в 2011 году в земле на территории бывшей военной части в Пугачево в Удмуртии, 9 мая взрываются из-за горения травы. Сообщалось, что площадь пожара составляет 4 гектара, власти эвакуировали больных и жителей, близлежащих к складу домов.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Удмуртская Республика (Удмуртия)Малопургинский районПроисшествия
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