В Удмуртии локализовали возгорание на территории бывшей воинской части

УФА, 10 мая - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание на территории бывшей воинской части в удмуртском Пугачеве, где взрывались снаряды и была эвакуирована часть населения, сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Ранее РИА Новости в экстренных службах сообщили, что снаряды, оставшиеся после ЧП в 2011 году в земле на территории бывшей военной части в Пугачево в Удмуртии, 9 мая взрываются из-за горения травы. Сообщалось, что площадь пожара составляет 4 гектара, власти эвакуировали больных и жителей, близлежащих к складу домов.

"По состоянию на 9.00 (8.00 мск) в селе Пугачево Малопургинского района возгорание локализовано, открытых очагов горения нет. Работает один вертолет, ведется проливка термических очагов, совершено 11 водосбросов", - сообщили РИА Новости в правительстве Удмуртии.

По данным ведомства, ориентировочно, в 13.00 (12.00 мск) оперативный штаб будет принимать решение о допуске людей в квартиры. После этого будет организован поквартирный запуск газа. "На ночь в пунктах временного размещения в Малой Пурге оставались 52 человека. Там организовано питание, дезинфекция, все жители обеспечены средствами индивидуальной защиты. Остальные жители переехали к родственникам и друзьям. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия", - пояснили агентству в правительстве.