В Омской области убили ветерана войны

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
"В доме, расположенном в рабочем поселке Тевриз Омской области, родственниками было обнаружено тело 96-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело... задержан подозреваемый, которым оказался 65-летний местный житель", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, вечером 6 мая подозреваемый пришел в гости к знакомому ветерану. Из-за личной неприязни мужчины поссорились, и подозреваемый нанес ветерану несколько ударов кухонным ножом в грудь. Пенсионер скончался на месте, а подозреваемый скрылся.
Сейчас следователи устанавливают все причины произошедшего, проведен осмотр места преступления, изъяты вещественные доказательства, назначены необходимые экспертизы.
"Сегодня по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.
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