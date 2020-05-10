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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T09:50
https://ria.ru/20200510/1571237172.html
В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом

09:50 10.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказалась трехдневная девочка, сообщает администрация региона.
"Девяносто один новый случай сегодня. Из них: 34 мужчины, 47 женщин, 10 детей (девочки 3 дня и 9 месяцев, мальчики 8 месяцев, 2 года, 4, 8, 9, 11, 13, 17 лет). Возраст взрослых от 18 до 75 лет. Один прибыл из другого региона, 90 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
8 мая, 19:41Распространение нового коронавируса
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Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1312 (280 из них выздоровели: 151 выписаны из стационара, 129 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 3 летальных исхода)", - информирует областная администрация.
За сутки были выписаны и сняты с учета на дому после выздоровления 28 пациентов.
На данный момент госпитализированы 383 человека, у 194 диагноз подтвержден, 59 - с подозрением, у 11 - отрицательный диагноз, а у 119 анализы в работе, из госпитализированных у 186 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2362 (из них подтверждённых случаев - 835, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3612. Выписано из больниц – 316. Всего обследованных лиц - 6673", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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