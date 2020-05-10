В Тамбовской области выявили 91 случай заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 10 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области , среди заболевших оказалась трехдневная девочка, сообщает администрация региона.

"Девяносто один новый случай сегодня. Из них: 34 мужчины, 47 женщин, 10 детей (девочки 3 дня и 9 месяцев, мальчики 8 месяцев, 2 года, 4, 8, 9, 11, 13, 17 лет). Возраст взрослых от 18 до 75 лет. Один прибыл из другого региона, 90 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1312 (280 из них выздоровели: 151 выписаны из стационара, 129 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, 3 летальных исхода)", - информирует областная администрация.

За сутки были выписаны и сняты с учета на дому после выздоровления 28 пациентов.

На данный момент госпитализированы 383 человека, у 194 диагноз подтвержден, 59 - с подозрением, у 11 - отрицательный диагноз, а у 119 анализы в работе, из госпитализированных у 186 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2362 (из них подтверждённых случаев - 835, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3612. Выписано из больниц – 316. Всего обследованных лиц - 6673", - говорится в сообщении.