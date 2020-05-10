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2020-05-10T09:48
https://ria.ru/20200510/1571237083.html
В ДНР заявили о 27 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 27 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

09:48 10.05.2020
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня(СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о 13 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 27 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 70 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.
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"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов - 220 единиц", - добавил представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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