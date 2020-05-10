В Саратовской области выявили 69 случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. В Саратовской области за сутки выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, их общее число увеличилось до 1076, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным на 9 мая в области скончались 16 пациентов с COVID-19.
"На 9.00 (8.00 мск) 10 мая в регионе зарегистрировано 69 заболевших… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - четыре человека, 15-17 лет - один, 20-29 лет - пять, 30-49 лет - 25, 50-59 лет - 22, старше 65 - 12 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 14 новых случаев COVID-19 выявили в Саратове, по шесть - в Вольском и Пугачевском, по пять - в Энгельсском, Марксовском и Дергачевском, по четыре - в Ершовском и Аткарском, по три - в Краснокутском и Хвалынском, по два - в Новоузенском, Советском, Новобурасском и Базарно-Карабулакском, по одному - еще в шести районах области.
"Среди заболевших 28 человек с внебольничной пневмонией, 26 контактных, двое прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 13 с неустановленным источником заражения", - отмечается в сообщении.
В оперштабе добавили, что из 1076 заболевших COVID-19 в области выздоровели 234 человека, в том числе один за последние сутки.
Власти региона до 11 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Ершовский, Балтайский и Краснокутский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
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