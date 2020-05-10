В Саратовской области выявили 69 случаев заражения коронавирусом

"На 9.00 (8.00 мск) 10 мая в регионе зарегистрировано 69 заболевших… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - четыре человека, 15-17 лет - один, 20-29 лет - пять, 30-49 лет - 25, 50-59 лет - 22, старше 65 - 12 человек. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.