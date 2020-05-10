Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T09:48
https://ria.ru/20200510/1571236995.html
В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса

09:44 10.05.2020 (обновлено: 09:48 10.05.2020)
2337
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Еще 1011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, число выздоровевших достигло 13 790 человек, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13790", - заявила вице-мэр журналистам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
120047022
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Рекомендуем
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Медицинские работники
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Медик карантинного центра в Коммунарке
Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Медицинский работник в больнице
В больнице имени Филатова в Москве лечатся 880 пациентов с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Врач в защитном костюме
Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Сотрудник полиции
В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора
Мужчина в образе Иисуса Христа
"Это самая закрытая община". Где сейчас проживают потомки Христа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17В Тульской области выявили 89 случаев заражения коронавирусом
11:14Сирийские военные за сутки разминировали 1,6 гектара
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
Лента новостейМолния