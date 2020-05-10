В Москве еще 1011 человек вылечились от коронавируса

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Еще 1011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, число выздоровевших достигло 13 790 человек, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1011 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 13790", - заявила вице-мэр журналистам.
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